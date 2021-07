Besoin de conseils pour rafraîchir et protéger votre animal de compagnie ?

On est d’accord, nos animaux de compagnie c’est un peu comme nos enfants et on fait tout pour qu’ils soient bien et en bonne santé. En dehors du fait de leur donner deux trois friandises par jour, prendre soin de son animal c’est aussi avoir les bons gestes.

Voici quelques conseils si vous souhaitez balader en voiture : on laisse toutes les fenêtres ouvertes et surtout on évite de transporter l’animal la journée mais plutôt très tôt le matin ou tard le soir quand il fait moins chaud. Chaque année on ne le répétera jamais assez, on ne laisse pas un animal dans la voiture en cas de fortes chaleurs ! Si vous constatez un animal enfermé, n’hésitez pas à appeler les services de secours mais sachez que le propriétaire risquera une amende de 450 euros.