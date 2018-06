Belgique pays de la bière? Une petite nouvelle arrive…

Une bière blonde belge biologique, c’est pas nouveau... Mais l’imagination déborde en Belgique puisque la Quinoux, est une boisson à base de quinoa.

Une véritable amitié a poussé trois experts du secteur alimentaire à travailler ensemble. Le traiteur Boxy’s, la nutritionniste Amandine De Paepe et la brasserie belge, The Belgian Brew Factory, vous présente leur nouveau bébé : la bière Quinoux.

Ces trois experts belges ont travaillé sur ce projet pendant plus d’un an. Mais ça y est, la Quinoux arrive dans nos supermarchés. Sa recette va sans nul doute surprendre, puisque son ingrédient phare est le quinoa !

Au niveau du goût, la Quinoux se situe entre une pils et une blonde, on peut y goûter légèrement le quinoa. La bière se veut rafraîchissante et digeste. En plus de sa particularité, la Quinoux est faible en sucre, en gluten et titre à 4,5 %, le tout sous le label bio. Presque tous les ingrédients proviennent de chez nous, sauf le quinoa, qui vient de Bolivie.

Quinoux , avec le “qui” de quinoa, et le “x” pour la puissance de la bière. vient d’une idée d’Amandine de Paepe, qui travaille beaucoup avec le quinoa. C’est un produit tendance, et, comme souvent, ces effets de mode sont au détriment des producteurs locaux. C’est pourquoi l’équipe, derrière cette nouvelle bière, a décidé de reverser une partie des recettes aux agriculteurs de quinoa situés au Pérou.

Tout récemment, la Quinoux a remporté la médaille d’argent au Concours International de Lyon dans la catégorie Blonde Ale.

Nicolas Verschueren, responsable commercial et marketng de la brasserie The Belgian Brew Factory, était l'invité de Quoi de neuf? (Ré-)Ecoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous :