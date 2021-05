Børneloppen, un premier supermarché aux puces pour enfants ouvre en région liégeoise

C’est une sorte de brocante de vêtements, de matériel de puériculture et de jeux pour enfants, sans que les vendeurs ne doivent rester sur place. Ils réservent la location de leurs étagères sur le site de l’enseigne Børneloppen en quelques clics. La plateforme digitale prend en charge toute la partie administrative de la logistique. Et c’est l’enseigne qui vend via son propre personnel.

"Le but est de faire de Børneloppen un lieu où chacun trouve sa place. On propose aussi un espace de jeux pour les enfants et la possibilité de manger sur place. L’endroit se veut un lieu d’échange pour les parents et les familles entre elles. À terme, nous organiserons des ateliers et animations nous dit Cassandre Jouret.

La pratique de l’économie circulaire.

L’idée est d’aider à la transformation des habitudes de consommation en mettant à disposition un espace dédié à la réutilisation de produits. L’industrie textile est la 2e entreprise la plus polluante au monde.

Le marché de la seconde main est aussi en forte progression depuis quelques années. Si des enseignes en ligne comme Vinted ou la Marketplace de Facebook proposent également la vente de ce genre d’articles, elle est plus compliquée à mettre en œuvre pour le vendeur ainsi que pour l’acheteur.

Sur le site de l’enseigne, on peut lire :

" Si nous parvenions à prolonger la durée de vie des articles pour enfants, nous pourrions épargner la planète et le climat – et gagner de l'argent en faisant le ménage dans nos armoires. En achetant plus de vêtements d’occasion pour enfants à la place de vêtements neufs, nous économisons d’importantes quantités de CO2 et d’eau, nous réduisons également l’utilisation et la propagation de produits chimiques dangereux et nous réduisons nos dépenses ".