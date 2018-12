Avoir une identité numérique avant même d'être né

Des résultats surprenants

Laura Dominici est content manager chez Peak Ace, elle explique que les résulats étaient plutôt étonnant : "De manière générale, on a été surpris par l’ampleur des résultats et des réponses. Par exemple, plus 80% des enfants de moins de huit ans ont déjà une empreinte numérique sur le web. [...] C’est-à-dire qu’ils ont tous une empreinte numérique, que ce soit les photos postées sur les réseaux sociaux mais aussi celles qu’on envoie sur les messageries numériques. Tous ces types d'usage du quotidien, qu'on ne remet pas spécialement en cause, et qui nous paraissent tout à fait naturel de nos jours."

Au total, près de deux tiers des personnes interrogées ont publié des photos en ligne où l’on voit le visage de leur petit bambin : "36% des parents disent avoir déjà utilisé une photo de leur enfant comme photo de profil sur les réseaux sociaux."