Audrey et Cyril sont fiancés!

Après 144 heures dans le cube de Viva for Life, Cyril a retrouvé Audrey. Après 6 jours et 6 nuits chargés en émotions, Cyril et Audrey ont décidé de s'en offrir de nouvelles: celles de la vie "officielle" à deux!

Les amoureux s'entendent à merveille, leurs cœurs battent à l'unisson et même leurs Facebook s'accordent pour partager la bonne nouvelle à quelques secondes d'intervalles...

Si le magnet dit vrai, Cyril a donc mis un genoux à terre dans Central Park à New York pour demander Audrey en mariage mercredi dernier, le 27 décembre!

Les équipes de Vivacité et de Viva for Life leur souhaitent une vie pleine de Fun!