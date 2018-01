Au New Jersey, il est interdit de piloter un drone en état d'ébriété, et chez nous alors?

Etre BOB pour piloter un drone, c’est maintenant obligatoire dans l'état du New Jersey, aux États-Unis.

En effet, l’État américain vient d’adopter une loi interdisant de piloter un drone sous l’influence d’alcool ou de drogue!

La loi prévoit donc l'interdiction de piloter un drone, mais aussi des amendes et des peines de prison pouvant allant aller jusqu’à six mois.

Et en Belgique comment ça se passe?

C’est une des questions qu’on a posées à Sven Heyndrickx, responsable communication au SPF Mobilité. Tout d'abord, il faut savoir qu’il y a trois types de drone différents. Celui pour l’usage privé, celui de classe deux et finalement, celui pour l’usage professionnel, le drone de classe un.

En fonction du type de drone, et donc en fonction de son poids, une législation différente existe et doit être appliquée. Pour le plus petit, aucun permis n’est demandé. Par contre pour celui de classe un, des tests doivent être effectués, une assurance doit être prise et surtout il faut avoir minimum 18 ans!

En Belgique, il existe donc bien un permis, mais la loi n’a pas encore considéré le pilotage de drone en état d’ivresse. Il y a tout de même des choses qui sont interdites, notamment les lieux de vols. De plus, il faut toujours avoir une vue directe sur le drone.

Pour connaitre tous les trucs à savoir avant d’acheter un drone, (ré)écoutez l’entièreté de l'interview ici...