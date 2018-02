Au lieu de disparaitre, ces îles s'agrandissent !

L’avenir de l’archipel de Tuvalu prend une tournure différente que ce que l’on lui prédisait. Cette minuscule nation du Pacifique, situé en Polynésie, était vouée à disparaitre. Et pourtant, elle est en train d’accroitre son territoire…

Le territoire a été étudié par l’Université d’Auckland. Ils ont passé au crible les 101 îles ainsi que les 9 atolls coraliens durant ses 40 dernières années… Les photographies et les images satellites leurs ont permis de déceler que 8 de ces atolls et ¾ des îles se sont agrandies.

La surface terrestre s’est développée de 2,9%, alors que dans cette zone, le niveau de la mer est monté 2 fois plus que la moyenne mondiale. Les scientifiques s’attendaient à ce que l’archipel soit englouti et c’est tout l’inverse qui se passe.

L’explication…

Ces îles sont en fait géologiquement dynamiques ! On a tendance à croire que les atolls du Pacifique sont statiques et qu’elles vont être immergé par la hausse du niveau de la mer. En réalité, il y a de plus en plus de preuves qui attestent de leurs changements permanents

Les spécialistes expliquent que certains facteurs comme l’orientation des vagues et les sédiments apportés durant les tempêtes par exemple peuvent compenser l'érosion provoquée par la montée des eaux. Il faudra prendre ce facteur en considération dans les plans d’émigrations de ces îles vers d’autres pays, comme l’Australie et la nouvelle Zélande.

Pour les îles Tuvalu par exemple, les projets préalablement définis sont revus par les scientifiques. D’après ces derniers, la baisse de la population ne sera certainement pas causée par une perte de terrain.