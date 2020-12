Au Brésil, une mère Noël fait des câlins à travers un rideau de plastique

Si les températures sont souvent élevées au début de l’été austral au Brésil, il n’est cependant pas rare de rencontrer des Pères Noël qui animent les commerces. Pour plus de diversité et pour sortir des clichés, ils sont parfois remplacés par des Mères Noël ou des Pères Noël noirs. Mais le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde à cause du coronavirus.

Dans un quartier pauvre de Belo Horizonte, la Mère Noël tropicale Fatima Sanson, une bénévole de 61 ans s’est installée dans le local d’une ONG et reçoit les enfants pour les embrasser. Mais il n’était pas question de leur faire des calins sans un minimum de précautions. Elle a donc fabriqué un rideau de plastique muni de grandes poches pour pouvoir y glisser ses bras, et elle prend bien soin de le désinfecter après chaque calin.