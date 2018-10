Atterissage d'urgence du vaisseau Soyouz : mais que se passe-t-il vraiment?

L'astronaute américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovtchinine ont atterri et sont indemnes après la défaillance peu après le décollage d'un des moteurs de la fusée Soyouz qui devait les transporter vers la Station spatiale internationale (ISS).

Atterissage d'urgence, ça veut dire quoi exactement?

Lorsqu'un vaisseau spatial comme le Soyouz MS-10 se retrouve dans une situation comme celle-ci. Que se passe-t-il vraiment? Airbags? Freins d'urgence? Raoul Lannoy est président de l’Astroclub Vega à Gembloux, il nous explique l'envers du décor : " La fusée a quatre fusées latérales à sa base, plus une fusée principale, un deuxième et troisième étages et puis le module de service, le module de rentrée qui est conique et où se trouvent l'équipage. Ensuite, il y a un module orbitale et haut dessus, il y a encore une tourelle d'éjection avec une coiffe[...] Deux minutes après le lancement, il y a eu la séparation des quatre fusées latérales, l'arrêt du premier étage. [...] il semblerait que le deuxième étage ne ce soit pas mis en marche du tout, alors que la tourelle d'éjection avec la coiffe s'étaient déjà séparées. "

Des airbags pour les fusées? Non pas vraiment, comme l'explique Raoul Lannoy: " Il y a au moins deux parachutes, un pour guider et un principal mais avant atterrir il existe un bouclier thermique qu'il faut éjecter pour libérer deux moteurs qui se mettent en marche juste une seconde avant l'atterrissage [...] il arrive très souvent que la capsule se pose de travers. [...] La capsule Soyouz est très compact et permet de résister à plein de choc. "