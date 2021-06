Atteint d’Alzheimer, il tombe à nouveau amoureux et épouse sa femme pour la deuxième fois.

Peter Marshall n’a que 56 ans et est atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Il fait partie des 10% de personnes qui contractent la maladie entre l’âge de 30 et 60 ans. Il ne connaît plus le nom de son épouse, et ne se souvient pas qu’il s’est marié déjà il y a 12 ans.

Après avoir regardé un mariage à la télévision, dans un moment de lucidité, il a demandé la main de sa femme, rapporte NBC.

" Il ne sait pas que je suis sa femme, je suis juste sa personne préférée " raconte Lisa, son épouse.

C’est sa fille qui a organisé la cérémonie de renouvellement des vœux, dont Peter ne se souvient déjà plus.

Une très belle vidéo de la cérémonie a été réalisée pour cette occasion.