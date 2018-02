Athénée de Gembloux: le don d'un million de dollars se concrétisera via une bourse au mérite

Le don d'1 million de dollars proposé à l’Athénée royal de Gembloux par un ancien élève exilé au Canada se concrétise. Claude Daniel Le Flem (c'est son nom) souhaitait en effet créer un fonds pour aider des élèves de son ancien établissement.

Cela fait des mois que le projet traînait, la faute à des lenteurs administratives du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ce matin, c'est officiel ! Grâce à l'intervention de la Fondation Roi Baudouin, tout est réglé. Désormais, chaque année, un élève sélectionné pourra dire "merci" à ce généreux donateur...

10.000 euros à la fin de la rhéto

Chaque année, à la fin des rhétoriques, une bourse de 10.000 euros sera octroyée à un ou une élève méritant(e) ou défavorisé(e). Il s’agit là d’un fameux coup de pouce. "C’est une bourse au mérite, explique le donateur Claude Daniel Le Flem. Parmi les critères qui entreront en ligne de compte, il y aura le dossier scolaire, l’implication dans des activités sociales, la personnalité de l’élève, la pratique régulière d’un sport… Moi-même, je suis issu d’une famille financièrement très modeste. J’ai donc imposé d’emblée la condition de précarité financière."

Mais recevoir une bourse, c’est une chose. Réussir ses études en est une autre…

Un encadrement pour favoriser l’ascenseur social

L’élève sera encadré pour augmenter ses chances de réussite. Il s’agit là d’une idée de la Fondation Roi Baudouin. "On va les aider à les mettre en relation par exemple avec un mentor, poursuit Benoît Fontaine, directeur de la branche canadienne. S’il y a un élève qui veut devenir ingénieur, on va tenter de trouver un ingénieur pour l’aider à se rendre compte en quoi consiste ce métier (…) Le projet est à la fois une aide financière mais aussi un encadrement pour que l’ascenseur social fonctionne."

Chaque année, le ou la lauréat(e) sera désigné(e) par un jury de six à huit personnes. La première bourse du "Fonds Madeleine Louis et Alice Crab" sera octroyée en juin 2019.

En mémoire de sa maman

Claude Daniel Le Flem a créé ce fond en mémoire de ses grands-parents et de sa mère Madeleine Crab. Le donateur se demande si des personnes se rappellent de sa maman. Madeleine Crab était enseignante à l'école primaire de Gembloux. Il lance un appel à toutes celles et ceux qui ont un souvenir avec sa mère. Si vous avez connu Madeleine Crab et que vous souhaitez partager ce souvenir avec Claude Daniel Le Flem, vous pouvez le contacter ou contacter la RTBF à Namur.

Sylvie Dachelet, préfète des études à l'Athénée Royal de Gembloux, nous parle de ce généreux donateur dans Quoi de neuf? ce mardi.

Article original à retrouver ici.