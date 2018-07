Aston, un taureau d'une tonne, se monte comme un cheval !

Ce dimanche, Aston fut la star de la Foire de Libramont... Aston est un taureau qui se monte comme un cheval! Rencontre avec sa dresseuse, Sabine Rouas.

Depuis 2015, Sabine Rouas, habitante du Grand-Duché de Luxembourg, enchaîne les spectacles avec Aston, un taureau, en Belgique, en France et au Grand-Duché. Ce dimanche, elle participait à la Foire de Libramont durant laquelle la démonstration de saut d'Aston en a laissé plus d'un bouche-bée... Rencontre avec cette dresseuse insolite!

Sabine Rouas, dresseuse d’Aston, le taureau : "En mettant mon bovin avec les chevaux pour qu'il découvre d'autres espèces, je me suis aperçue qu'il faisait beaucoup de mimétisme et à partir de là, je me suis dit que s'il restait avec les chevaux, il finirait par avoir les mêmes allures. Et ça a été le cas puisque à force, il a commencé à jouer, trotter et galoper comme les chevaux. Et l'obstacle est venu par la suite en carrière - car je travaille en liberté et en carrière avec mes deux autres chevaux - mais c'est lui-même qui a commencé à sauter et à suivre les autres et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Après tout, pourquoi ne pas essayer en faisant attention à ses pieds et à son corps étant donné qu'il est très lourd donc on ne peut pas sauter tout le temps et n'importe quand, il faut privilégier son bien-être."

Il faut dire qu'il faut être prudent car le bovin pèse 1,4 tonne... Mais malgré son poids, Aston a déjà réalisé des sauts assez incroyables comme le confirme sa dresseuse : "Le meilleur saut qu'il ait réalisé pour le moment c'est 1m10! Mais je ne veux pas le forcer à aller au-delà, c'est à lui de choisir."

Une passion qu'ils partagent à deux lors de différents spectacles : "Des organisateurs m'appellent et en fonction de ce qu'ils souhaitent, je prépare un spectacle. Mais, évidemment, je privilégie des endroits où les conditions sont optimales pour Aston."

Un show assez insolite qui devrait ravir petits et grands!