Android 34 : le sport accessible à tous!

Android 34 est une association qui veut encourager mais aussi aider les personnes à mobilité réduite à faire du sport. Son nouvel objectif est d'équiper les enfants de 4 à 18 ans de prothèses sportives.

L’idée de créer Android 34 est venue à Cédric Lescut "grâce" à une expérience personnelle. En effet, suite à un accident de moto, le golfeur a perdu une partie sa jambe, le sport fut un vecteur de construction sociale et sociétale. Cette chance il a décidé d'en faire profiter les autres.

Le message qu'il essaye aussi de faire passer par cette initiative est de montrer à tout le monde que non, l'handicap n'est pas un frein au sport. Loin de là, le sport permet, le temps de la pratique, d’oublier presque son handicap.

Grâce à la prothèse mise en place par Cédric, ici ce n'est pas le sport qui s'adapte au handicap mais bien la personne. En effet, la prothèse permet de rendre accessible le sport à la personne. Du coup, aucun sport ne peut vraiment être un frein pour les personnes handicapées.

Un nouveau projet vient d'être mis en place par l'association. Ce projet il s'appelle Octopus et a pour mission d’équiper les enfants qui veulent faire du sport et ce, malgré leur amputation ou leur déficience des membres inférieurs ou supérieurs. Bien que le nombre d'enfants soit important, les données ne sont pas toujours accessibles et c'est donc parfois difficile de trouver les candidats. Actuellement un budget pour équiper 25 enfants est disponible.

Pour connaitre toutes les infos sur l'association : http://www.android34.be

(Ré)Ecoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous.