Allo ! : quelle est l’origine de ce mot prononcé quand on décroche le téléphone ?

On ne dit pas " Allo " partout dans le monde.

Cela vous intéressera peut-être de savoir qu’au Japon, on dit " Moshi moshi "(Je parle, je parle) en Israël " Shalom ", en Corée " Yoboséio ", en Angola ou au Mozambique " Olà ", au Mexique " Bueno ", aux Etats-Unis " Hello ", ou plus près de chez nous " Pronto " (Prêt) en Italie ou Diga/Digame (Dites-moi) en Espagne.