Alerte emploi: 40 jobs à décrocher sur la banquise!

Si vous n’avez pas froid aux yeux et que la banquise vous a toujours fait rêver. L’annonce lancée par l’Institut polaire français est peut-être faite pour vous.

L’Institut polaire Paul-Emile Victor, situé près de Brest en Bretagne, est chargé de financer et de mettre en œuvre les programmes de recherche français dans les régions polaires, en collaboration avec des laboratoires internationaux.

Dans ce cadre, ils ont lancé une campagne de recrutement pour trouver des candidats, parlant français, prêt à tenter une expérience unique d’un an dans le grand froid.

Les profils recherchés sont très variés… Ils ont en outre besoin de biologistes, vétérinaires, chimistes, menuisiers mais aussi de mécaniciens, magasiniers, plombiers et même de pâtissiers ou encore des boulangers. Une quarantaine de candidats sont ainsi invités à rejoindre l'une des six bases scientifiques situées dans l'Arctique (Spitzberg), l'Antarctique (Dumont d'Urville et Concordia) et les îles subantarctiques (Amsterdam, Crozet et Kerguelen). Sachez déjà qu’il manque de profils féminins ainsi que de mécaniciens... Vous retrouverez toutes les informations nécessaires à l’envoi de votre candidature sur le site de l'Institut polaire. A bon étendeur !

Laurence André Le Marec, responsable du recrutement est notre invitée dans " Quoi de neuf ? ". N’hésitez pas à revoir son interview pour connaitre tous les détails.