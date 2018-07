Alerte à la Russie... Pamela Anderson enflamme le stade !

Une véritable star a débarqué en Russie...

Pamela en personne ! La belle et plupeuse Pamela est venue pour supporter l'équipe de France en Russie ! Quoi de plus normal quand on sait que son compagnon : Adil Rami est l'un des joueur de cette équipe, le seul, pour aller droit au but, qui n'a pas joué depuis le début de la Coupe... Mais l'homme a certes a en découdre hors jeu.

C'est entourée des deux plus grands dragueurs Français - Patrick Bruel et Joey Starr - que la belle a investi le stade.

Petite anecdote cependant... Une petite révision géographique s'impose pour la sirène qui en lieu et place du drapeau français sur twitter a affiché le drapeau Russe. "allez les bleus"...

C'est le plus beau feuilleton du moment et on est parti jusqu'à au moins dimanche soir dExit Thibaut !