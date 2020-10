Adoptez une tornade et donnez-lui votre nom

" Adopt a vortex " est un site créé par l’Institut libre de météorologie de Berlin et qui permet au grand public de donner des noms aux zones de haute et basse pression qui influencent le temps en Europe centrale . Ces noms apparaissent sur les cartes météorologiques de nombreux journaux et sont mentionnés dans les bulletins météorologiques de la radio et de la télévision allemande. Il vous en coûtera néanmoins la bagatelle de 199 à 299€ pour sponsoriser la météo et aider les étudiants en météorologie.

Une habitude de nommer les cyclones qui remonte au 18ème S.

Pour les autres tempêtes, c’est au National Hurricane Center, en Floride qu’il incombe de donner un nom et cela pour faciliter la communication et l’échange d’informations météorologiques. Au 18ème S, les Espagnols donnaient le nom de leur Saint Patron à leur cyclone. Au début du 20ème S, un météorologiste australien leur donnait des prénoms de femmes, des noms de politiciens qu'il n'aimait pas, des noms historiques et mythologiques. Ensuite, pendant la seconde guerre mondiale les météorologistes de l’American Airforce ont donné exclusivement des prénoms féminins. C’est le mouvement féministe qui changea tout cela à partir de 1979. Il y a depuis lors, une alternance entre les prénoms masculins (années paires) et féminins (années impaires). Des listes sont établies avec des prénoms courants en utilisant toutes les lettres, de A à W mais sans le Q et le U. Ensuite on utilise les lettres grecques. Les listes sont différentes, selon que la tempête a lieu dans l’Atlantique, dans le Pacifique, dans l’Océan indien, aux Philippines ou en Australie.