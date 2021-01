A Taiwan, une course de taxi gratuite si le client chante un karaoké

Si vous êtes en vacances à Taïpei, sur l’ile de Taiwan et que vous aimez pousser la chansonnette, prenez le taxi de Tu Chi Liang, un chauffeur de taxi qui a trouvé un moyen de se faire de la pub en faisant chanter ses clients. Si vous chantez un karaoké, le chauffeur de taxi pourrait bien ne pas vous prendre un sou pour la course.

Une condition également : celle d’accepter d’être filmé. Tu Chi Liang a créé sa chaine youtube en 2014. A ce jour, il compte 20.900 abonnés. Les 10.000 vidéos postées ont également été classées par nationalités et cumulent près de 12 millions de vues. C’est le chauffeur de taxi qui décide si vous avez suffisamment de talent pour ne pas payer la course. Mais si certains clients ne paient pas, ils laissent en général malgré tout un beau pourboire.

Nous avons trouvé quelques vidéos européennes, comme par exemple celle de ce Belge chantant "A horse with no name" de America.