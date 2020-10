A la recherche du bonheur dans la péninsule du Kamtchatka

Le Kamtchatka n’est pas le seul pays à avoir créé ce ministère. Les Emirats Arabe Unis ont un ministre du Bonheur depuis 2016. Les Emirats favoriseraient le bien-être via des enquêtes de satisfaction aux usagers des services publics et des programmes de formation aux salariés de l’Etat. Quant au Royaume du Bhoutan , un pays situé au nord du Bengladesh en Asie du Sud, il a créé en 2008, le BNP, Bonheur National Brut , un indice qui sert à mesurer le bonheur et le bien être de sa population. Ce BNP sert à l’établissement de plans économiques et de développement pour le pays tout en respectant les valeurs spirituelles bouddhistes.

Un classement des pays les plus heureux établi par l’ONU.

Entre autres critères pour établir cette liste, on trouvera ceux qui " favorisent le bien-être " : les revenus, la liberté, la confiance, l’espérance de vie, le système social et la générosité. Sur le podium, les 3 pays les plus heureux sont La Finlande, le Danemark et la Suisse. En bas du classement, des pays les pays les moins heureux du monde sont l’Afghanistan, suivi du Sud-Soudan, du Zimbabwe, du Rwanda, et de la République centrafricaine. Il faut remarquer que dans le classement des 10 pays les plus heureux, 9 sont des pays européens et un seul n’appartient pas à l’Europe : La Nouvelle-Zélande. La Belgique occupe la 18e position dans le classement. On notera aussi que le Bhoutan ne fait pas partie des 50 pays les plus heureux, tandis que les Emirats Arabes Unis sont 21e dans le classement.