A 71 ans, cette Mami passe 20 heures à faire du culturisme

" J’ai commencé par un cours de Pilates pendant trois mois, ensuite l’instructeur m’a dit que je pouvais profiter d’une séance de musculation gratuite. J’ai essayé, ensuite, j’ai découvert le monde du Power lifting ". Elle devient accro à ses séances d’entraînement et passe 5 jours par semaine et plus de 20 heures à s’exercer. Aujourd’hui, elle arrive à soulever 250 livres (environ 113 kilos).

Plus en forme qu’il y a 30 ans.

Elle est passée en 11 ans, d’un poids de 80 kilos à 54 kilos et se sent mieux que quand elle avait 40 ans, assure-t-elle. Elle a aujourd’hui à son actif plus de 30 records mondiaux et nationaux dans sa catégorie d’âge et de poids. Elle déclare éprouver de la satisfaction, de l’étonnement et de la joie à ressentir ce qu’elle peut réaliser et constater ce que son corps peut encore accomplir même en vieillissant.