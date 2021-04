A 7 ans, il toilette des chiens, pour financer ses futures études de vétérinaire

" Bien banado wow"(chiens toilettés avec amour).

C’est le nom de la page Facebook sur laquelle sont affichés les tarifs de sa petite entreprise. On y apprend qu’il prend entre 60 et 100 pesos (entre 1,70 et 4 euros) pour un toilettage, un tarif qui varie en fonction de la taille du chien et qui comprend tous les produits utilisés, savon et shampoing antipoux et parfum. Les clients doivent d’ailleurs parfois un peu attendre pour un rendez-vous car Jonathan ne travaille que le week-end, sa priorité reste l’école.