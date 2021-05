A 32 ans, cette maman accouchera bientôt d’un douzième enfant

Britni Church, une Américaine du Kansas, n’a que 32 ans et a eu son premier enfant à 16 ans. Elle a passé dix années avec un ventre rond et a fait 6 enfants avec deux maris différents. Elle a donné naissance aux 5 autres dont des triplés avec son dernier mari.

Ils ont 16, 15, 14, 13, 11, 9, 4, et 2 pour les triplés. Si, au départ, elle voulait 4 enfants, elle compte maintenant ne pas s’arrêter à 11 enfants, et d’ailleurs, elle attend son douzième enfant, une petite fille, pour le mois de juin. Elle déclare en vouloir quinze au total, sauf si un de ses enfants ne souhaite plus que la famille s’agrandisse.