A 14 ans, elle invente une appli pour aider les personnes atteintes d'Alzheimer

Emma Yang, une jeune américaine de tout juste 14 ans souhaite lancer une application qui pourrait aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à se souvenir de leur entourage. Son nom : Timeless

Vers l’âge de 7 ans, cette jeune fille semble avoir été touché par sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Son état déclinait de plus en plus à tel point qu’elle ne reconnaissait quasiment plus ses proches.

Un constat qui a fait réfléchir la fillette. Elle s’est intéressée aux nouvelles technologies et a appris à coder très tôt. Si bien aujourd’hui, elle propose sa propre application.

Comment ça fonctionne ?

L’application est censée rappeler à l’utilisateur l’identité d’un de ces proches. Et pour ce faire, elle utilise la reconnaissance faciale.

En somme, vous passez le téléphone devant un visage et l’application retrouve dans votre album, le proche correspondant. Ensuite, vous pouvez lire sur l’écran, la description des liens qui vous unissent.

Mais ce n’est pas tout, elle vous rappellera chaque jour, l’ensemble de vos rendez-vous, accompagné de la photo du proche que vous allez voir.

Et enfin, si par exemple, l’utilisateur tente d’appeler plusieurs fois la même personne. Timeless vous posera une question : " Êtes-vous sure de vouloir passer ce coup de téléphone ? Vous avez déjà essayé il y a moins de cinq minutes ".

En cours de développement

L’application cherche actuellement à lever des fonds via un financement participatif. Il s’agirait de la première application destinée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Niveau efficacité?

Katherine Possin, professeure à l’UCSF Memory an Aging Center, explique que ce ne sera pas aisé d’apprendre à une personne atteinte de troubles de la mémoire à se servir d’une telle application. Mais elle ajoute que cela reste possible avec un entrainement répété et l’aide d’un aide-soignant.

Du côté de la conceptrice, elle se dit bien consciente qu’elle ne pourra pas aider les personnes atteintes de la maladie à un stade avancé… Mais l’application pourrait être utile en début de maladie.