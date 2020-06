9 ans qu’il reçoit des pizzas qu’il n’a jamais commandées

Il s’agit bien d’une histoire belge racontée par le journal Flamand Het Laatste Nieuws. Jean Van Landeghem vit dans la région de Turnhout et depuis neuf longues années il est harcelé par un individu qu’il lui commande des pizzas à son domicile. Un jour de 2019, il reçoit même une livraison inhabituelle. Dix livreurs étaient devant chez lui et l’un d’entre eux avait 14 pizzas sous le bras. Le tout pour une valeur de 450 euros. “J’aime la pizza, mais pas quatorze à la fois !”

Quand je découvrirai qui me fait ça depuis neuf ans il passera un mauvais quart d’heure

Le problème c’est que cette blague engendre chez Jean des angoisses, il n’arrive plus à dormir la nuit car il se réveille au moindre bruit de mobylette qui passe devant chez lui. Fatigué, Jean se rend à la police qui selon ses mots ne le prend pas au sérieux. L’enquête n’avance pas et son moral est au plus bas.

Moralité : les blagues les plus courtes sont souvent les meilleurs.

