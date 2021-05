8 lieux insolites et incontournables à découvrir en Belgique

1. La mystérieuse tour de l’Apocalypse d’Eben-Ezer à Bassenge. Il a fallu quinze années de travail pour construire cette tour dont la première pierre fut posée en 1948. Robert Garcet, un tailleur de pierre de la région décide de construire une tour haute de 33 mètres, faite de gros moëllons de silex. Quatre statues géantes figurant les chérubins de l’apocalypse couronnent les 7 étages de la tour. Toutes les figurations sont tirées de la Bible et la tour symbolise la paix. > En savoir plus

7 images La tour de l’apocalypse à Bassenge. © Libre de droits

2. Le petit Sahara à La Panne. La réserve naturelle du Westhoek est un site protégé depuis 1957. C’est un immense massif dunaire que l’on peut parcourir à pied en empruntant les promenades balisées ou en vous guidant à l’aide du dépliant répertoriant les différentes balades. On pourrait se croire au Sahara dans ce paysage désertique, parsemé d’oyats et qui abrite plus de 400 espèces de plantes. Le film de Jacques Brel y a été tourné en partie. > En savoir plus

7 images La réserve naturelle du Westhoek, un petit Sahara. © Michiel Hendryckx

3. Le ravin du loup, le bunker d’Hitler à Bruly-de-Pesche. En juin 1940, Hitler décide de poser son QG dans une clairière de la forêt ardennaise, à quelques pas de la frontière française. Une visite vous emmène dans les quartiers privés du Führer, ses chalets de style bavarois dans lesquels il a séjourné avec ses officiers. Un lieu de mémoire étonnant au milieu de la forêt. > En savoir plus

Le bunker d'Hitler à Brûly-de-Pesche https://youtu.be/BlZwWAqM6kE Le 28 mai 1940, Hitler débarque à Brûly-de-Pesche.... Publiée par FRME Section Namur & Environs sur Mercredi 2 octobre 2019

4. L’église transparente de Looz. A Borgloon, dans le Limbourg, une église d’acier, construite en 2011 est considérée comme le plus bel endroit de Belgique par le prestigieux journal britannique " The Guardian ". Deux architectes ont repris la silhouette de l’église paroissiale située au village. Trente tonnes de palettes d’acier et 2.000 colonnes ont été nécessaires pour réaliser le bâtiment en trompe-l’œil installé au milieu des vergers. Si l’on se place dans un certain angle, l’église baptisée " Reading the lines " semble flotter dans les airs. > En savoir plus

7 images L’église de Looz, toute d’acier, en trompe l’oeil. © Libre de droits

5. Une évasion sonore au musée de la pataphonie à Dinant. Cette création du luthier sauvage Max Vandervorst vous emmène dans le monde fantastique des objets abandonnés et autres instruments inventés. Des animations ludiques et interactives vous proposent une découverte des matières et des objets aux résonances insoupçonnées. C’est un voyage dans un lieu où le moindre objet du quotidien devient instrument de musique. > En savoir plus

7 images Le musée de la pataphonie. © Laloux Le musée de la pataphonie et ses animations. © Xavier Al Charif

6. Une galerie d’art moderne en plein air à Gand. Les monuments de Gand étaient régulièrement tagués. La ville a alors eu l’idée ingénieuse de transformer une rue moyenâgeuse, la " Werregarenstraatje " en une rue qui change perpétuellement de look. Les graffeurs peuvent s’y adonner à leur art. C’est aujourd’hui une véritable attraction pour les amateurs de street-art. Un site très populaire pour les photos de mariage.

7. Deux cents jardins suspendus à la cité médiévale de Thuin. Ces jardins reconnus patrimoine exceptionnel de Wallonie, sont installés sur les terrasses des fortifications d’un des plus beaux villages de Wallonie. Les bourgeois de l’époque qui disposaient de peu d’espaces verts les ont transformés en jardins potagers. Vous pouvez les découvrir au cours d’une jolie balade qui serpente parmi les nombreuses ruelles pavées. Une vigne y pousse désormais qui produit un vin doux. Des œuvres d’art contemporain sont également disséminées sur ce parcours plein de charme. > En savoir plus

7 images Les jardins suspendus de Thuin. © Libre de droits

8. Du whisky à partir d’orge cultivé en Hesbaye. Vous pensiez que le whisky ne peut être qu’écossais ? Détrompez-vous et découvrez un whisky belge, de terroir, aux multiples médailles, et reconnu meilleur Single Malt Whisky d’Europe en 2011 et en 2015. Au cours d’une visite guidée de l’entreprise, vous pourrez explorer le processus de fabrication artisanal et déguster les whiskies aux saveurs boisées et épicées. > En savoir plus

