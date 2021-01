8 conseils pour réussir son mois sans alcool

En 2013, les Britanniques ont initié le " Dry january " (janvier sec) ou mois sans alcool, après les fêtes généralement arrosées de décembre. De 4.000 participants en 2013, le Dry january est passé à 4 millions, 7 années plus tard. Ce défi du mois de janvier sans alcool est adopté par certains Belges, mais aussi avec beaucoup de peine, par les Français, depuis 2 ans.

Mise sur pied en 2017 par La Fondation belge contre le cancer " La tournée minérale " qui a lieu en février , le mois le plus court, vise à faire réfléchir les Belges sur leur consommation d’alcool et ses effets sur leur santé, en particulier de risques de contracter différents cancers. Fatigue, déprime, troubles de la mémoire, accidents vasculaires sont aussi les effets que peut avoir l’alcool sur votre santé.

Désormais, cette tournée minérale (reprise cette année par " De Druglijn " et " Univers Santé ") est entrée dans les mœurs : 1 Belge adulte sur 5 participe à ce mois sans alcool et 92% des Belges connaissent cet événement. 80% ont tenu le coup tout le mois et 86% se disaient prêts à recommencer, nous disait la Fondation belge contre le cancer la première année de l'opération.