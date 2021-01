3 enfants nés un 6 janvier, dans la même famille mais pas la même année

Quel joli symbole que cette naissance le jour de l’Epiphanie 2021, dans un hôpital du Mans, dans la Loire . Le petit Enzo est venu rejoindre Inès, née en 2017 et Anis en 2019. " Un fait extrêmement rare ", raconte Kamel, le papa, qui dit n’avoir trouvé, après une rapide recherche, que 3 exemples dans le monde : en Angleterre, en Scandinavie et en Argentine.

La date de naissance la plus répandue.

Une recherche sur le site de statistique Statbel, nous apprend qu’en 2019, 348 bébés sont né le 1er mars, et 347 bébés le 10 mai. Ce sont respectivement les mois de mai, mars et juillet qui sont les plus féconds. Janvier est le mois qui a vu le moins de naissance. La date de naissance la plus rare est aussi le 25 décembre, avec 260 naissances, en raison sans doute du fait que c’est un des jours fériés les plus importants de l’année. La moyenne est de 313 naissances par jour pour un total annuel de 114.314 naissances.