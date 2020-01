20% des femmes seraient vénales et préfèrent l’argent au sexe.

Comme nous le rappelle le philosophe belge François De Smet, les sentiments amoureux ont aussi une dimension vénale. Ce rapport économico-sexuels entre les hommes et les femmes existe depuis des millénaires. Ça ne date donc pas d’hier car de tout temps, les femmes offrent leur corps, leur sexe, leur fertilité et nous, les mâles, en échange, donnons richesses, puissance et sécurité.

Aujourd’hui les femmes comme les hommes, sont les jouets de leurs gènes qui cherchent à se reproduire avec des stratégies différentes, tout à la fois opposées et complémentaires.

Voilà qui pourrait expliquer les résultants étonnant d’une enquête menée par le site Datingsite Parship. Cette étude a analysé les résultats de 1000 participantes sur des questions liées au sexe, à l’argent, à l’amour,… Résultat : pour 20% des femmes, il est plus important de partager sa vie avec un homme qui gagne bien sa vie plutôt que d’avoir une vie sexuelle épanouie. Cette étude nous apprend également que la plupart des femmes interrogées se sont montrées plus intéressées par le portefeuille d’un homme que par sa beauté.

Une info nous rassure dans cette étude car il apparaît que lorsqu’on parle du grand amour, le vrai, l’unique, le seul, la majorité des femmes s’accordent pour dire qu’il est plus important que le reste. L’argent est donc très important sauf si on a trouvé notre moitié.

Il faut bien noter que dans notre société occidentale, cette relation économico-sexuelle entre les hommes et les femmes à tendance à disparaître (ouf) en raison de l’autonomie financière des femmes et de la maîtrise de leur fertilité. Cependant, notons également que ce changement est très récent et est aussi très restreint à l’échelle de la planète.