2,20 mètres, c’est le record des cheveux les plus longs d’Europe

Elle nous apprend également que ses cheveux poussent de 12 cms par an mais qu’elle coupe une fois par mois ses pointes fourchues. Elle confie au Daily mail que " ses cheveux pèsent 2 kgs et qu’ils lui posent parfois des problèmes de cervicales. Il leur faut également toute une journée pour sécher à l’air libre et elle leur impose 1h de coiffage tous les jours."Comme mes cheveux sont plus longs que ma taille, je marche parfois dessus à la maison. Je sors donc toujours avec les cheveux attachés"

Aliia Nasyrova aime se mettre en scène. En parcourant son profil sur Instagram, on se rend compte que sa longue chevelure lui permet de voyager. Ci-dessous, une autre de ses vidéos, à Palerme.