165 cimetières labellisés "Cimetière Nature"

En quoi ça consiste ?

Depuis la création de ce label par le Ministre Wallon René Collin, de nombreuses communes se sont laissés séduire par le concept, pour le plus grand bonheur des visiteurs et de la faune sauvage.

Pour obtenir ce label, les cimetières doivent devenir plus accueillants pour les personnes qui viennent s’y recueillir, et plus respectueux de la nature et de la biodiversité.

Cet appel à candidatures s’inscrit dans le cadre du Programme wallon de réduction des pesticides. Les communes candidates doivent s’engager à modifier leur principe de gestion de l’un ou de plusieurs cimetières en y favorisant le développement de la nature.



Les objectifs visés sont multiples: développement et diversification de la végétalisation, installation d’espaces de recueillement agréables et naturels, développement de la biodiversité, lutte contre les espèces invasives et meilleure gestion de l’eau et des déchets.