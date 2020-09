111 variétés de fromages composent le plateau proposé par un restaurant d’Occitanie : un record mondial

Cela fait 2 ans maintenant que le plus grand restaurant de France (en nombre de clients) propose un buffet de fromages exceptionnels, officialisé par le Guiness book de records . Vous pouvez le découvrir si vous vous rendez au restaurant " Les Grand buffets " à Narbonne . Ce restaurant a pour spécificité de proposer plusieurs buffets à volonté : hors d’œuvre, fruits de mer, rôtisserie, fromage, pâtisserie, il faudrait une journée entière pour découvrir la totalité des propositions.

111 fromages sur un plateau de 30 mètres linéaires et 500 kgs de fromages installés chaque jour.

Le pays du fromage se devait de proposer une majorité de fromages d’origine française, 11 régions sont donc représentées, mais 23 fromages d’Europe ont également pris place sur le buffet. Plusieurs sélections thématiques le composent et permettent donc de découvrir les fromages à la cuillère, hors d'âge, pâtes pressées, classiques, bleus, brebis et chèvres, régionaux, fromages du Monde, insolites et enfin fromages qui puent. Afin de composer facilement son assiette, chaque fromage est muni d’une étiquette indiquant son intensité sur une échelle de 1 à 10.