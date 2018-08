Il faut vraiment être concentré"… Immersion au coeur d'une maison de joueurs professionnels en ligne

C’est une maison d’un autre genre. En pleine région parisienne, des joueurs professionnels d’e-sport sont réunis autour de leur passion du jeu vidéo et vivent ensemble. Focus.

Exit le cliché du fanatique de jeux vidéos, enrobé et boutonneux, caché derrière son écran. Aujourd’hui, les sports électroniques sont devenus une profession à part entière et les joueurs de véritables professionnels.

Certains se réunissent même entre eux afin de créer des "gaming houses", des lieux de vie entièrement dédiés au jeu. "Maintenant, on a des athlètes qui s’entraînent nuit et jour", assure Lucas Legrand, manager de la gaming house GamersOrigin.

Une organisation précise

Ils sont donc plusieurs joueurs professionnels à s’être réunis, en région parisienne, au sein d’une maison afin d’y vivre ensemble, 24 heures sur 24. Tous âgés de 18 à 23 ans, ils viennent des quatre coins de l’Europe. Leur terrain de jeu : le jeu en ligne League of Legends. Dans l’arène virtuel, on retrouve un attaquant, un milieu mais aussi un défenseur à l’instar d’une équipe de football. Une fois en ligne, les joueurs communiquent via un serveur sonore, le "teamspeak". "C’est très important qu’ils soient tous très coordonnés", explique Lucas Legrand.

Tous les jours, les joueurs se lèvent à 11 heures. "On vit vraiment en décalé par rapport au reste du monde", témoigne Tonnerre, le capitaine de l’équipe. Les entraînements, eux, commencent à 15 heures et peuvent durer jusqu’à 2 ou 3 heures du matin. Des débriefings sont également organisés pour travailler la stratégie, essentielle dans le jeu.

Après un an et demi d’existence, l’équipe GamersOrigin est leader en France. Tous les joueurs espèrent participer aux phases qualificatives européennes avant, peut-être, de disputer la Coupe d’Europe de League of Legends.