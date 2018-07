Comment Gala est devenue "la" chanson des Diables à la Coupe du Monde

Pour choisir ce morceau, la FIFA a procédé à un sondage auprès des 32 sélections présentes en Russie. Nos Diables et leur staff on donc plébiscité Gala et son Freed from Desire. Un choix salué par Gala sur sa page Facebook!

Si les vuvuzelas résonnaient encore en début de tournoi, les oreilles attentives ont vite tiqué: pour la première fois, la FIFA diffuse de la musique pendant les matchs. Si les Whites Stripes et leur traditionnel Seven Nations Army ne surprennent plus au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse, la nouveauté 2018 c'était l'attribution d'une musique à chaque sélection. Cette chanson était jouée après l'annonce de la composition de l'équipe, après un but et à l'issue du match en cas de victoire!

Et les autres pays?

Chaque pays a donc fait parvenir son choix à la FIFA. Voici la liste complète:

- Allemagne: Auf uns (Andreas Bourani)

- Angleterre: Three Lions '98 (Baddiel, Skinner & Lighting Seeds)

- Arabie saoudite: س عودي ي ا ووه

- Argentine: Enamorado de ti (La Nueva Luna)

- Australie: Down Under (Men at work)

- Belgique: Freed from desire (Gala)

- Brésil: Clareou (Xande de Pilares)

- Colombie: Colors (Maluma y Jason Derulo)

- Corée du Sud: For Victory (Transfixion)

- Costa Rica: Vamos Ticos (Freddy Alvez)

- Croatie: Srce Vatreno (Nered ft. Zaprešic Boys)

- Danemark: Hele Danmark op at stå (Thomas Helmig)

- Egypte: خير بشره Boshret (Hussain Al Jassmi)

- Espagne: Que Viva España (Manolo Escobar)

- France: Magic in the air (Magic System)

- Iran: Ey Javidan Iran (Arian)

- Islande: Eg Er Kominn Heim (Óðinn Valdimarsson)

- Japon: Syouri-no Emi-wo Kimi-to (Ukasuka-G)

- Maroc: Allez Allez Maroc (Hamid Bouchnak)

- Mexique: Cielito Lindo (Carlos Rivera)

- Nigeria: Super Eagles (Austino Milado)

- Panama: Patria (Ruben Blades)

- Pérou: Contigo Peru (Arturo Zumbo Cavero)

- Pologne: Balcanica (Piersi)

- Portugal: Minha Casinha (Xuto e Pontapes)

- Russie: КАЛИНКА [Kalinka] (air popularisé par les Choeurs de l'Armée Rouge)

- Sénégal: Hymne pour les lions COUPE BI (CAN 2015)

- Serbie: Mi Smo Ta Ekipa (Beogradski sindikat)

- Suède: Bäst När Det Gäller (Gyllene Tider)

- Suisse: Ole (DJ Antoine)

- Tunisie: Hadra Beldhassan Y A Chadly

- Uruguay: Cielo de un solo color (No te va gustar)