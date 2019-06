Westvleteren : un site internet pour une meilleure gestion et une distribution plus optimale de la bière

Cela vous a peut-être échappé dans l’actualité ce week-end, mais la pénurie de Westvleteren, c’est fini ou presque. Il faut savoir que la Westvleteren est une bière très demandée. On trouve même des bouteilles à 300 dollars… Mais vendredi dernier, les moines ont annoncé non pas qu’ils allaient produire plus, la production reste limitée, mais ils ont annoncé la mise en place d’un site internet pour ne plus devoir rester des heures au téléphone.

Améliorer la traçabilité de la bière

Ce site internet devrait permettre une meilleure gestion des stocks et une meilleure distribution de cette bière. Le site permettra d’améliorer la traçabilité, de la salle de brassage jusqu’au consommateur, moyennant une double authentification de l’acheteur.

Concrètement, lors de l’enregistrement, vous devrez créer un compte avec vos données personnelles. Et puis, spécifier avec cela un numéro d’immatriculation de véhicule. Une fois la commande passée, vous recevrez un QR code que vous devrez montrer au moment d’aller chercher votre commande à l’abbaye deux à trois semaines plus tard.

Parfois jusqu’à 1h30 d’attente au bout du fil

Il a fallu trouver un système pour pallier la ligne téléphonique entièrement saturée avec parfois jusqu’à 1h30 d’attente au bout du fil. Comment expliquer que cette bière soit autant prisée ? Nous avons posé la question à Fabrizio Bucella, expert œnologie et zytologie, professeur à l’ULB. " Ici on se retrouve avec une bière qui n’a pas de circuit de distribution, il faut aller la chercher à l’abbaye. Malgré ça, elle a un énorme succès. Elle a toujours eu un énorme succès, même si 2005, et puis ça a été reproduit quelque temps après, et plus récemment en 2013, la bière Westvleteren 12 avait été classée par le site RateBeer comme meilleure bière du monde. Ça lui donne une certaine visibilité, mais on se trouve ici dans un cas un peu unique en termes de commercialisation ou de marketing, avec un produit qui n’a pas de circuit de distribution, qui n’a pas de budget de publicité et qui d’ailleurs est en rupture de stock. En effet, il y a bien plus de demandes que d’actes d’achat ".

Et puis, à l’abbaye Saint-Sixte qui brasse la Westvleteren, il y a des capacités de production limitée. Et des règles qui encadrent la production des bières trappistes… " Les règles de l’association internationale trappiste empêchent de réaliser une bière à l’extérieur de l’abbaye. La bière doit être réalisée dans l’enceinte de l’abbaye. Dans ce cadre-là, à l’abbaye Saint-Sixte, les installations sont limitées, la place est limitée… Il n’y a pas de possibilité pour prendre plus de 5 à 6 000 hectolitres " explique également Fabrizio Buccela.