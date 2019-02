Votre chien identifié par votre numéro de registre national

Depuis le 1er janvier 2019, le bien-être de nos amis à quatre pattes est clairement défini dans le code wallon. Il y est question notamment de l'enregistrement des chiens (c'était déjà le cas pour les chats depuis le 1er novembre 2017) et de plus de sanctions pénales envers ceux qui ne respectent pas le bien-être animal. Depuis le début d'année donc le numéro de registre national (RRN) des responsables des chiens doit également être renseigné. Mais une période transitoire est prévue jusqu'au 31 décembre.

Jusqu'à présent, seuls l'adresse du propriétaire et son numéro de téléphone étaient nécessaires sur la puce électronique de l'animal. En cas de changement d'adresse, les informations n'étaient pas automatiquement mises à jour. Avec cette "nouvelle" identification via le registre national du propriétaire, un animal perdu pourra plus facilement retrouvé son maître. Pour nous en parler, Stéphane Degallaix, vétérinaire et président de l'Union Professionnelle des Vétérinaires : "Si les gens ne changeaient pas leur numéro de téléphone en même temps que leur adresse, on avait tout de même un moyen de les contacter. Mais maintenant, c'est encore plus facile avec le numéro de registre national puisqu'on retrouve automatiquement l'adresse des propriétaires."

"Les propriétaires peuvent avoir directement accès à la carte d'identité de leur animal sur les sites www.dogid.be ou www.catid.be et valider eux-même avec un lecteur de carte d’identité leur changement d'adresse. Mais ils n'ont pas accès aux informations de n'importe qui comme cela. Seuls les vétérinaires ont accès," ajoute Stéphane Degallaix.

Cette nouvelle mesure va pouvoir également régler un point sensible. "On était amené à euthanasier des chats ou des chiens qu'on nous ramenait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui étaient accidentés, polytraumatisés et pour lesquels il y avait beaucoup de frais à faire dans un état d'urgence. Ces animaux n'étant pas identifiés et n'ayant pas de responsable pour assumer les soins, ces animaux se retrouvent régulièrement euthanasiés pour éviter qu'ils souffrent."

Si l'enregistrement de votre animal reste payant, la procédure pour ajouter son numéro de registre national à la carte d'identité de votre compagnon à quatre pattes est totalement gratuite.