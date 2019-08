Une réorganisation pour le parc Disneyland Paris

On annonce du neuf chez Disney ! En effet, le parc Disneyland Paris est en train de se réorganiser pour mettre en avant les personnages d’Avengers ! On parle d’un campus Avengers qui formera la nouvelle génération.

Mais s’agit-il d’un nouveau parc d’attractions ? Pas vraiment. Il faut plutôt parler d’une extension. L’Avengers Campus s’insérera dans le Walt Disney Studio du parc de Marne-la-Vallée. Il sera l’une des trois parties de l’extension du Walt Disney Studio.

On sent que dans les coulisses, la magie continue à opérer et que l’objectif est sans cesse de se renouveler pour offrir aux fans de Disney le parc de demain.

Une future base pour les superhéros Marvel

Quelle forme est-ce que tout cela prendra ? Nous avons appelé Sophie Dero, Marketing Manager et porte-parole de Disney en Belgique. Elle précise qu’il s’agit d’un tout nouveau "land" comme c’est appelé à Disneyland Paris. C’est une nouvelle zone qui va être inaugurée en 2020 en Californie et un peu plus tard à Disneyland Paris, la date n’est pas encore connue. Il s’agit vraiment de la future base pour les superhéros Marvel à Disneyland Paris. Une académie sera notamment mise en place pour les futurs superhéros, puisque les Avengers ont le souhait de former de nouvelles générations.

Disney veut cette expérience vivante et immersive. Ils souhaitent vraiment immerger les visiteurs du parc afin qu’ils aient une expérience la plus complète possible. Lorsqu’un thème est mis en place, il sera possible de le retrouver à la fois dans les attractions, mais aussi dans les restaurants et dans les produits disponibles sur place. A l’heure actuelle, le but de Disneyland Paris est que les visiteurs soient plongés le plus loin possible dans l’univers représenté.

Plusieurs superhéros mis à l’honneur

Dans ce nouveau monde, différents superhéros seront mis à l’honneur. Le Docteur Strange ou encore Spider Man. Une attraction sera d’ailleurs entièrement consacrée à ce dernier : le Web Slinger. Où vous aurez la possibilité de tisser votre toile à la manière du superhéros.

Pour Disney, l’intérêt est de proposer des activités autour des films que les visiteurs voient au cinéma. D’où le monde d’Avengers, Star Wars ou encore la Reine des neiges.

Il n’y a donc pas de date précise pour l’inauguration de cet Avengers Campus mais le parc mise sur une ouverture en 2021.