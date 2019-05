Une nouvelle saison pour les moules de Zélande

La première récolte des moules de Zélande aura lieu demain. Cette première récolte marque également le coup d’envoi de la nouvelle saison des moules, car les moules de fond se font encore attendre. L’élevage des moules suspendues (aussi appelées moules de corde) va beaucoup plus vite parce que ces dernières se trouvent juste en dessous de la surface de l’eau, où il y a plus de nourriture.

Moules de corde et moules de fond

Nous avons appelé Thibaud Oosterbosch, de la société Krijn Verwijs, producteur de moules. Ce dernier rappelle notamment que nous sommes en pleine saison des moules de corde. Depuis le mois de mars, la société Krijn Verwijs offre à ses consommateurs des moules en provenance du Danemark ou d’Irlande. Une des caractéristiques : elles sont riches en taux de chair, 35%. Ce qui veut dire que sur un kilo de moules, vous obtenez 350 grammes de chair. Ce sont des moules qui ont grandi assez vite, avec une coquille plus fine que la moule de fond.

Les moules de corde, de Zélande, ne représentent que 1 à 2% de la totalité des moules qui sont commercialisées sur une année complète. Demain, c’est le jour du lancement des moules de Zélande. Ces dernières semaines, la température de l’eau est assez basse pour cette période de l’année. « Nous avons fait des tests la semaine dernière, et le taux de chair n’est pas encore au niveau qui correspond aux critères pour pouvoir les commercialiser. Demain, il y aura une conférence de presse car c’est le début. Tout sera expliqué en long et en large. Fin de semaine, on va recevoir de nouveaux échantillons de la part de nos producteurs, et là on jugera si le taux de chair est suffisamment élevé pour présenter ça aux consommateurs et on espère que dans le courant de la semaine prochaine, on puisse emballer les premiers kilos de moules de Zélande » explique Thibaud Oosterbosch. Pour les prix, il faudra attendre les premiers arrivages.

Les moules de fond, un peu plus tardives

Pour les moules de fond, il faudra attendre jusqu’à la mi-juin – fin juin car les moules de fond peuvent être en provenance d’Allemagne, comme elles peuvent être en provenance de Zélande. En Allemagne, la saison commence déjà à la mi-juin. A présent, la température de l'eau est assez basse, il faudra donc juger seulement à la mi-juin si les moules sont prêtes à être commercialisées. Si oui, on pourra déjà avoir les premières moules de fond à la mi-juin commercialisées et il y aura également des tests aux Pays-Bas…

L’agenda des moules se présente donc comme cela : Pour l’instant, moules de corde en provenance du Danemark. Elles sont riches et pleines en chair. La semaine prochaine, les premières moules de Zélande. Mi-juin, les premières moules de fond. Et fin juin, on prévoit peut-être les moules de fond de Zélande. Amateurs de moules, notez déjà cela dans votre calendrier!