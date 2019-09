Une grenouille entière retrouvée dans un sandwich

Imaginez la frayeur… Pris d’une grosse faim, vous vous rendez dans votre sandwicherie habituelle pour casser la croûte. Une fois votre sandwich en main, vous ouvrez grand la bouche et… Croquez dans ce qui semble avoir un goût de mer. C’est ce qui est arrivé à Kimberley Owen.

Ce qu’elle ne savait pas encore au moment de croquer, c’est que dans son sandwich… Il y avait une grenouille. Entière.

Habitant à Bruxelles, Kimberley s’est rendue dans un Panos, la franchise de sandwichs, pour se procurer son casse-croûte. Mais en croquant dans son sandwich elle trouve que celui-ci a le goût de la mer : très salé. Elle baisse les yeux et voit, entre les deux morceaux de baguette, quelque chose d’argenté et brillant. Pendant à l’extérieur du sandwich, comme une vulgaire tranche de salade. Ni une, ni deux, Kimberley recrache ce qu’elle avait en bouche. Et retourne à son travail avec un goût de trop peu.

Ce n’est qu’une heure plus tard, après en avoir parlé avec des collègues, qu’ils décident d’analyser le lunch de Kimberley et qu’elle découvre que dans son sandwich, il y avait une grenouille entière.

Panos a été averti immédiatement. Le porte-parole assure que l’incident est pris très au sérieux. Chez Panos, ils ont commencé la procédure nécessaire et ont pris contact avec toutes les personnes impliquées dont la cliente. Ils investiguent donc sur ce qui a mené le batracien à se payer du bon temps entre une tranche de tomate et ce qui semble être de la salade de viande.

Dès qu’une plainte est introduite, on va aller mener une enquête

Mais alors que faire lorsqu’on retrouve un objet, quelque chose dans son sandwich et qui ne devait pas s’y retrouver ? Nous avons interrogé Stéphanie Maquoi, porte-parole de l’Afsca, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. " C’est une bonne chose de contacter le commerçant chez qui on a retrouvé cet "objet indésirable" pour déjà prendre un premier contact avec l’entreprise. Maintenant, il y a toujours moyen de porter plainte ou de poser une question via notre point de contact. Et dès qu’une plainte est introduite, on va aller mener une enquête. On va envoyer une équipe sur place et on va faire une investigation sur place ".

Mais ce qui sous-entend donc que, même si un membre de l’Afsca voit passer une information dans ce genre sur Twitter, tant qu’il n’y a pas de plainte, il n’y aura pas d’enquête de l’Afsca. " Il est difficile de traiter toutes les plaintes que l’on voit passer sur Twitter. Ici, on a répondu à la dame sur Twitter en lui demandant de nous recontacter via notre point de contact. Et à partir du moment où la plainte est introduite, que ce soit par téléphone ou par le formulaire, on pourra ouvrir cette enquête et un feedback sur la plainte qui a été envoyée ". En espérant donc ne pas nous retrouver avec une patte de grenouille ou une queue de rat dans la bouche prochainement...