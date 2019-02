Une formation pour apprendre le métier de frituriste

Nous avons trouvé une formation de frituriste, à Perwez, dans le Brabant Wallon. Cette formation débute le 5 mars et s'adresse aux demandeurs d'emploi. Elle est organisée par la Mission Régionale pour l'Emploi du Brabant wallon (MireBW).

Des offres d'emploi mises à disposition

Christelle Van Uytvinck, Responsable du projet, donne un peu plus de détails sur cette formation. Elle explique que le point de départ, ce sont des offres d'emploi qui sont mises à disposition. Mais bien évidemment, les personnes ne connaissent pas le métier. Quand on se rend en friterie, on passe notre commande, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière le comptoir. Il est donc important que ces personnes soient formées à ce métier.

Suite à cette formation, le candidat sera vraiment compétent pour la mise en place du comptoir, en tenant compte des températures, des dates de péremption... La connaissance des normes d'hygiène est également primordiale. De plus, le frituriste va savoir maîtriser les différentes techniques, modes, et temps de cuisson de tous les produits de la friterie. Afin de pouvoir préparer une commande dans sa globalité. Il est aussi important durant les services de pouvoir veiller à ce que le comptoir soit bien achalandé et ravitaillé. Il faut toujours avoir l’œil pour les clients, pour leurs besoins.

Vers un emploi durable et de qualité

Au niveau de la mission régionale, lorsque les personnes rentrent en job coaching, il y a toujours la possibilité de découvrir un métier avec un contrat à la clé. C'est important qu'avant de rentrer en action dans ce métier avec un contrat de travail, les personnes puissent découvrir, apprendre et de se dire que le métier est fait pour elles. Les missions régionales assurent vraiment le recrutement et la formation des chercheurs d'emploi motivés vers un emploi durable et de qualité. Les personnes auront donc d'abord deux semaines de cours de théorie, et partiront ensuite en stage en entreprise.