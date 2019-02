Une application pour améliorer votre façon de conduire

En novembre 2017, Allianz a lancé une application qui surveille votre conduite : Bonus Drive. En fonction de votre comportement au freinage, en fonction de la vitesse, du type de route et en fonction de la période pendant laquelle vous roulez, le prix de l'assurance diminue. Mais le Belge va t-il adhérer à ce genre de surveillance? Nous avons posé la question à Lucie Moers, porte-parole d'Allianz.

Plus de onze millions de kilomètres parcourus

Cette dernière rappelle que l'application qu'ils ont lancée et qu'ils ont testée, fonctionne très bien. L'application en question a été téléchargée plus de 17 000 fois. Avec ses utilisateurs, plus de onze millions de kilomètres ont été parcourus.

Le score moyen des gens qui testent l'application est de 82%, et pour ceux qui signent le contrat, cela tourne également autour des 80%. Cela fait 35% de réduction sur la prime de réduction sur la prime d'assurance. Ce qui compte vraiment dans ce que l'application prend en compte, c'est la vitesse de conduite, la manière dont on freine, le type de route, l'heure à laquelle on conduit. Et il y a une petite nouveauté qui a été récemment introduite : l'utilisation du téléphone au volant, qui compte pour un tiers du score de conduite. Si le téléphone est utilisé au volant sans l'utilisation du kit mains libres, on est pénalisés.

Encourager les jeunes conducteurs pour une conduite préventive

Normalement, l'application se met en route automatiquement et elle détecte quand la personne conduit. Evidemment, il ne faut pas être en mode avion et le GPS doit fonctionner. A ce moment-là, l'application démarre et enregistre le trajet. Les jeunes ne sont pas du tout exclus du système, au contraire c'est une manière de les encourager pour une conduite préventive. Pour ces jeunes, c'est un moyen d'obtenir des réductions qu'ils n'auraient pas ailleurs.

Le sporting d'Anderlecht se prête d'ailleurs au jeu pour aider à promotionner. Il y a trois joueurs qui vont rouler pendant un mois et demi en utilisant l'application "Bonus Drive" et au bout d'un mois et demi, on saura quel joueur aura le meilleur score. Ca sera le volant d'or, et il aura une place de parking privilégiée aux abords du stade!

Vous pouvez télécharger l'application sur l'Apple Store ou sur Google Play.