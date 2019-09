Trouver l'amour grâce à une application de rencontre : bon plan ou arnaque ?

Tinder, Badoo, AdopteUnMec, Meetic… Est-ce que ces applications de dating vous déçoivent ? D’après l’étude que vient de réaliser Test-Achats auprès de 10 000 Belges âgés de 18 à 69 ans, la réponse est "oui".

Premier chiffre étonnant : un Belge sur 5,23 (très précisément), a déjà fréquenté ces applications. Et sur les 10 000 Belges interrogés 9% étaient utilisateurs à ce moment-là.

Autre chiffre étonnant : la durée pour laquelle les gens s’inscrivent. En moyenne, ce n’est pas 4 semaines, ni 4 mois mais bien 4 ans. 4 ans et 10 mois précisément. Quand on sait que ces applications ont la réputation de déboucher plutôt sur des amours d’un soir voire quelques soirées, la durée est plutôt longue.

Le Belge, plutôt romantique

Ça, c’est pour la réputation de l’application. Pourtant, le Belge est bien plus romantique qu’il n’y paraît : 43% de ceux qui fréquentent ces applications espèrent y trouver un partenaire durable. Un utilisateur nous a expliqué pourquoi il s’est inscrit sur l’une de ces plateformes : " Je l’ai fait suite à une rupture évidemment. Un peu aussi par effet de mode et par curiosité. Pour un peu à quoi ça ressemblait, voir ce qu’on y trouve, quels sont les gens qui fréquentent ces applications ".

Ce témoignage rejoint ainsi les autres chiffres avancés dans l’enquête de Test-Achats. Les personnes qui vont sur ce type d’application y vont pour soit faire connaissance avec d’autres personnes (28% des répondants), soit par curiosité et pour passer le temps (27%) ou tout simplement pour trouver un partenaire sexuel (21%).

67% des utilisateurs sont finalement déçus

Cela dit, une fois que l’on se retrouve sur ces applications, ce n’est pas si simple que cela. En effet, plus d’un répondant sur deux trouve que c’est très difficile de trouver l’âme sœur. Et 67% se disent déçus au bout du compte… Une déception qui arrive souvent au moment de rencontrer la personne physiquement. Le soufflé retombe, mais pas toujours. " J’ai toujours pas mal échangé avec les gens avant pour voir si ça pouvait correspondre à ce que je voulais ou pas. Ce n’était pas basé que sur des photos ou autre chose, mais c’est sûr qu’il y en a qui se mettent bien en valeur. Parfois un peu trop… Donc on peut être déçu, mais ça n’a pas été mon cas ".

Et puis, ne pas trouver l’âme sœur, cela peut parfois être le cadet des soucis. 33% des répondants ont déjà eu affaire à des fraudes à l’amitié ou à des arnaques à l’amour. 25% ont déjà reçu des insultes, 24% ont eu affaire à des intimidations sexuelles et 12% disent même avoir été victimes de chantage.

Une application qui génère des frustrations

Malgré tout, ces applications ne font pas tout voir en noir aux Belges. Parfois, les utilisateurs voient la vie en rose. 27% disent avoir noué une relation de longue durée avec une personne rencontrée en ligne. 33% disent s’être amusés en échangeant des messages et des photos à caractère sexuel. 37%, c’est-à-dire 4 Belges sur 10, ont eu des relations sexuelles grâce à la plateforme qu’ils utilisaient.

Ce qui n’empêche que ces techniques de drague et de rencontre 2.0 génèrent au final pas mal de frustrations. Bien souvent, quand on se rencontre en chair et en os, après avoir échangé quelques messages, ce n’est plus la même chose. Ce qui explique que de temps en temps, par lassitude, l’utilisateur fasse une pause. Mais pour y revenir après. À la recherche, une nouvelle fois, d’un partenaire d’une nuit ou pour la vie…