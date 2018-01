Toutes les bières Trappistes du monde en un seul lieu : à Fleurus

Vous appéciez la bière ? Oui ? Vous avez un faible pour la Trappiste ? Alors, vous le savez, il n'est pas toujours simple d'en trouver. Il y a la Westvleteren qu'il faut acheter sur place, à l'abbaye et en quantité limitée. Il y a aussi l'Orval, souvent en pénurie dans certaines régions du pays. Ça, c'est pour les six bières bières Trappistes produites en Belgique. Et les autres ? Oui, oui, il y en a d'autres. Combien d'ailleurs ?

Nous les avons toutes trouvées en un seul lieu, lors d'une fête d'Unité scoute, à Fleurus. En fait, dans le monde, il y a 11 bières Trappistes frappées du logo "Authentic Trappist Product". Elle sont produites, sur place, dans une abbaye de l'ordre cistercien. Où ? Réponse :

Abbaye d'Orval (Belgique)

Abbaye d'Achel (Belgique)

Abbaye de Westmalle (Belgique)

Abbaye de Scourmont-lez-Chimay (Belgique)

Abbaye de Rochefort (Belgique)

Abbaye de Westvleteren (Belgique)

Abbaye de Koningshoeven à Tilbourg "La Trappe" (Pays-Bas)

Abbaye de Stift Engelszell "Gregorius" (Autriche)

Abbaye de St. Joseph "Spencer" (Etats-Unis)

Abbaye Maria Toevlucht de Zundert (Pays-Bas)

Abbaye de Tre Fontane (Italie)

En fait, il y a une 12 ème Trappiste, c'est la "Mont des Cats" mais elle ne porte pas le logo "Authentic Trappist Product" parce qu'elle fabriquée à l'abbaye de Chimay pour l'abbaye française Sainte Marie du Mont des Cats.

Les réunir toutes en un seul lieu a été un casse-tête pour l'organisateur de la fête à Fleurus, François Lorsignol : "Ça n'a pas été évident. La plus difficile à trouver, ce n'est pas l'américaine, ce n'est pas l'italienne, ce n'est pas l'autrichienne, ça reste une belge, ça reste la Westvleteren où il faut se battre pour en avoir". Lors de la fête scoute, nous avons réalisé un petit sondage... très peu de personnes connaissaient le nombre exact de bières Trappistes dans le monde. Les réponses variaient de 6 à 67, c'est dire... nous avons également remarqué un grand chauvinisme et une frilosité certaine à goûter les Trappistes d'autre pays. Nous avons tout de même trouvé un couple qui a testé la saveur d'outre-Atlantique... La Spencer de l'Abbaye Saint Joseph dans le Massachusetts. Monsieur est pourtant un amoureux d'une Trappiste belge bien connue, la Westvleteren : "Aaaah, la Westvleteren... mais alors la Spencer, elle descend toute seule aussi. Elles sont toutes les deux bonnes et agréables". Et madame ? "J'aime parce qu'elle n'est pas trop amère. J'aime sa douceur. Son manque d'amertume".

Et puis arrive un moment de la soirée où on a un petit creux. Boulets frites au menu mais tout le monde continue à boire de la Trappiste, vraiment tout le monde ? "Non, moi je bois du coca, je suis la Bobette de la soirée". Alors, à votre santé ! Boire un petit coup c'est agréable... avec modération, c'est appréciable !

L'article original est à lire sur RTBF INFO...