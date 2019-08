Tous les défis, les S.O.S... On n'est pas des pigeons fait sa rentrée !

Plus d'infos

De 10h30 à 12h, Benjamin Maréchal pilote cette émission devenue référence en matière de consommation. On n'est pas des pigeons va entièrement se centrer sur VOS DOSSIERS.

Des litiges, de l'expertise, de la proactivité en toute complicité...

Cette saison, plus que jamais, "On n'est pas des pigeons" se veut de tous les défis. Fort de ses experts, l'équipe se mobilise pour dénouer vos litiges les plus improbables. L'approche se veut toujours réactive, mordante tout en restant divertissante.

"Besoin d'aide? Contactez-nous : SosPigeons@rtbf.be