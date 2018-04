Soyez plus proche de vos voisins grâce à "Streeties"

On a tendance à dire que les nouvelles technologies et principalement les réseaux sociaux nous éloignent les uns des autres et ne nous font plus sortir... mais pour contrer ça, il y a une solution. Cette solution s'appelle Streeties.

Streeties, c'est une application gratuite pour smartphone créée par deux Belges, et qui permet de relier entre elles les personnes qui habitent dans un même quartier ou dans un rayon de cinq kilomètres. Grâce à cela, les personnes vont pouvoir échanger via un système de messagerie (style WhatsApp) et s'organiser pour plusieurs choses comme par exemple des achats groupés, des barbecues, faire des demandes des baby-sitting, découvrir les nouveaux arrivants et faire des demandes d'entraide (par exemple, s'il vous manque un œuf pour réaliser votre omelette, vous allez pouvoir le signaler à votre communauté et la personne qui en a vous le signale et ainsi de suite).

Le principe de l'application est simple: vous vous connectez avec votre compte Facebook, vous enregistrez votre adresse et c'est parti! Tout ça bien sûr en s'assurant de protéger vos données personnelles puisque seuls votre photo, votre prénom et la première lettre de votre nom de famille seront publiques.

Les seniors sur Facebook: une augmentation de 80% en trois ans

Cédric Dumont, à l'origine de l'application, nous parle de Streeties. Il précise notamment que les seniors s'intéressent de plus en plus à internet et aux réseaux sociaux, rappelant ainsi que la part des seniors sur Facebook a augmentée de 80% en trois ans.

Lorsqu'on demande à Cédric pourquoi avoir choisi Facebook pour pouvoir s'identifier, il répond que grâce à la connexion via Facebook, il y a au moins une photo sur le profil en question, qui permet mieux d'identifier une personne. L'objectif de l'application est d'attirer tous les acteurs locaux: les différents corps de métier du quartier, les associations, les artisans, des magasins et centres de sport, des restaurants, jusqu'à la commune et la police, pour leur permettre de transmettre les informations quartier par quartier ou rue par rue en fonction des événements, des travaux de la commune et autres.

Finalement, grâce à cette application, vous allez peut-être rencontrer des voisins que vous ne connaissiez pas auparavant...

L'application est disponible sur l'Apple Store et sur Google Play.

Article original publié sur On n'est pas des pigeons.