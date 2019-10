Soins dentaires : la cohue chez les dentistes avant la fin d'année

Nous sommes actuellement dans la première semaine d’octobre. Il reste encore 13 semaines avant le passage à 2020. Vous aurez donc encore 13 semaines pour booker, si vous ne l’avez pas encore fait, votre visite annuelle chez le dentiste. Cela vous permettra ainsi d’assurer un remboursement. Le rush chez les dentistes a déjà commencé dans certaines régions, et certains sont même complets jusqu’à la fin de l’année.

D’après une enquête de Solidaris, 40% des Belges ont dû renoncer à une visite chez le dentiste l’année dernière. Cela suite aux moyens financiers… 40%, c’est un chiffre impressionnant, qui s’implique notamment par la création du trajet des soins buccaux mis en place par Maggie De Block.

Depuis 2016, chaque année le contrôle buccal manqué entraîne un remboursement à la baisse pour les patients. On paie donc plus cher nos soins dentaires lorsqu’on ne s’y rend pas chaque année. Résultat, c’est la course au moment de la fin d’année. De nombreux Belges prennent en effet maintenant rendez-vous chez le dentiste, afin de rattraper le contrôle qu’ils n’ont pas encore effectué depuis janvier.

Un contrôle annuel, c’est avant tout pour la santé et non pas pour le portefeuille.

Les cabinets dentaires sont donc actuellement complets en ce qui concerne une partie du pays. Le dentiste Sébastien Van Bree constate lui aussi une augmentation des appels à cette période de l’année. " D’un côté c’est bien, mais d’un autre côté c’est malheureux car je dirais qu’un contrôle annuel c’est avant tout pour la santé, et pas pour le portefeuille. Mais c’est sûr qu’au mois de décembre, il y a beaucoup de patients qui se rendent compte qu’ils n’ont pas encore pris de rendez-vous cette année… Donc ça sonne énormément ".

Actuellement, c’est donc la course chez les dentistes car chaque année, un contrôle raté entraîne un remboursement à la baisse de pas moins de 15%. " Vous êtes remboursé de 15% de moins. Donc en soi, si c’est juste un contrôle annuel, vous n’êtes remboursé "que de 15% de moins". Par contre, si lors de votre visite, on se rend compte qu’il y a plusieurs caries à soigner, cela veut dire que tous ces soins seront remboursés 15% de moins. Si on prend par exemple des frais de prothèses, qui sont bien plus importants mais qui sont certes bien remboursés par les mutuelles, mais qui sont plus importants niveau honoraires, à 15% cela commence à avoir un chiffre " explique à nouveau Sébastien Van Bree.

Un fonctionnement qui empêcherait une part de la population d’avoir accès aux soins dentaires

En moyenne, on parle tout de même d’une augmentation de 27 euros par patient par an. Cela peut même aller plus haut dans certains cas et où le contrôle entraînerait des soins supplémentaires.

Autre point à noter : le nombre de Belges qui ratent leur contrôle annuel ne cesse d’augmenter. En effet, comme la note devient de plus en plus salée, les personnes qui ont déjà évité une visite chez le dentiste par manque de moyens auront tendance à l’éviter encore l’année d’après puisque le remboursement ne cesse de diminuer. C’est un fonctionnement qui, d’après Solidaris, empêcherait une part de la population d’avoir accès aux soins buccaux. Puisque le prix de ceux-ci ne cesse d’augmenter, le nombre de Belge qui ne passent pas chez le dentiste augmente aussi chaque année.

Du côté des dentistes, on essaie de faire de la place sur les plages horaires, au point parfois de faire des heures supplémentaires. La situation est surtout compliquée en dehors des grandes villes, où il y a moins de dentistes. Il y a donc moins de possibilités d’être redirigé vers d’autres cabinets, les patients font la file dans les salles d’attente. En tout cas, il n’est pas encore trop tard pour prendre rendez-vous, mais il ne faut pas traîner. Vous voilà prévenus !