Soins dentaires : des factures plus élevées de 10% dans le Brabant wallon et au Luxembourg

Un Belge sur cinq n’a pas vu le dentiste pendant cinq ans ! Dans ce contexte, les mutualités chrétiennes publient leur baromètre soins dentaires avec un focus sur les prothèses fixes non remboursées par l’assurance obligatoire.

On parle de 853 euros pour un implant, un genre de vis fixée dans la mâchoire ou 663 euros pour une couronne fixée au-dessus de la gencive. Le rapport de la mutualité constate qu’en fonction des régions, la facture est parfois plus élevée. En Hainaut, on facture 10% moins cher. Tandis que dans le Brabant wallon et au Luxembourg, on facture 10% plus cher.

Plus de dentistes conventionnés dans le Hainaut que dans le Brabant wallon

Nous avons tenté de comprendre pourquoi avec Michel Devries, Président de la société de médecine dentaire. Il explique que ces chiffres sont des informations collectées par les assurances facultatives des mutualités. Ce genre de différence n’a jamais été objectivée au sein de la société de médecine dentaire. En province du Luxembourg, il y a très peu de dentistes et on doit faire attention aux moyennes quand il y a peu de dentistes. Dans le Brabant wallon, c’est une région plus riche que les autres… Dans le Hainaut, c’est une région où il y a plus de modération au niveau des tarifs, car la population est plus dans une situation de "pauvreté". On observe d’ailleurs une différence dans le nombre de dentistes conventionnés. Il y a plus de dentistes conventionnés en province de Hainaut que dans le Brabant wallon, par exemple.

Le "tourisme dentaire" n’est cependant pas conseillé, car il n’y a pas que le prix pour choisir son dentiste. Le dentiste est un praticien de première ligne, de proximité, avec lequel on crée une relation de confiance sur le long terme, et on ne papillonne pas d’un dentiste à l’autre pour gagner 10%, ce qui est ridicule.

Investir dans la prévention

Le premier conseil donné par Michel Devries, pour éviter les soins coûteux, c’est d’investir dans la prévention. Une brosse à dents, du dentifrice, du fil dentaire, des visites régulières, des soins de détartrage, des visites préventives… Ça ne coûte pas grand-chose et c’est bien remboursé. Si on ne va pas assez souvent chez le dentiste et qu’on laisse se dégrader les choses, alors cela peut vite entraîner des coûts importants pour les assurances et pour le portefeuille du patient…

Pour le Président de la société de médecine dentaire, " Il faut une augmentation des budgets des soins dentaires à l’Inami, de 81 euros par an, ce qui est un montant très faible dans les remboursements Inami. Et donc c’est une priorité d’augmenter cela. Pour les assurances facultatives style Dentalia, c’est une alternative intéressante, car les patients cotisent volontairement à ces assurances. Ce qui n’est pas mal, c’est une forme d’épargne. Il y a quand même deux bémols à donner à ce type d’assurance : d’abord il y a un peu d’ingénierie, des personnes attendent pour prendre rendez-vous, afin d’attendre que la période de stage de l’assurance soit passée… ".