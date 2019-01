Séances de coaching pour les pharmaciens

Les pharmaciens vont bientôt être coachés... Il y a tellement de médicaments, de traitements et de matières que les pharmaciens ont intérêt à être costauds. L'Association des Pharmaciens de Belgique va donc aider les pharmaciens à aller vers plus de service.

Un pharmacien de référence

Alain Chaspierre, porte-paroles de l'APB (Association des Pharmaciens de Belgique), rappelle qu'à présent trois services sont bien implémentés en pharmacie. En octobre 2017 a été lancé la formation de pharmacien de référence, qui est le pharmacien choisi par le patient et qui accompagne les patients qui utilisent plusieurs médicaments dans le bon usage de leurs médicaments. C'est une fonction qui a obtenu beaucoup de satisfaction de la part des personnes qui l'ont choisie. Plus de 600.000 personnes ont choisi un pharmacien de référence.

Le rôle du pharmacien est de générer un schéma de médication complet avec les médicaments qui sont prescrits, mais aussi ceux qui ne sont pas prescrits et utilisés par le patient de manière chronique. Cela donne une bonne vision d'aider le patient à bien utiliser au bon moment avec la bonne posologie. C'est un très bon service et d'ailleurs les études montrent qu'il y a un grand niveau de satisfaction.

Accompagnement des personnes qui souffrent d'asthme

Deuxième service : l'accompagnement des personnes qui souffrent d'asthme et qui doivent utiliser des puffs. On sait que ce n'est pas toujours très optimal la manière dont ils sont utilisés... Et donc c'est vraiment pour aider les personnes à bien utiliser leur puff car on sait que lorsqu'ils sont bien utilisés, la pathologie est mieux contrôlée et il y a moins d'hospitalisations liées aux crises d'asthme.

Accompagnement des personnes diabétiques

Troisième service implémenté il y a peu de temps : l'accompagnement de personnes diabétiques, qui utilisent pour la première fois des antidiabétiques oraux. On sait bien que c'est important de prendre ses médicaments au bon moment et de manière régulière car cela retarde et empêche l'évolution de la pathologie. Or malheureusement dans les faits ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est vraiment accompagner et aider les gens pour éviter que la maladie ne progresse et n'atteigne la santé du patient.

La qualité en officine est une préoccupation qui date depuis très longtemps. Les pharmaciens financent un laboratoire pour surveiller et recontrôler la qualité des médicaments qu'ils délivrent. Avec l'agence des médicaments, l'APB veut d'ailleurs lancer un process de qualité dans les services, qui est très positif pour tous les patients qui se rendent en pharmacie...