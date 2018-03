Régime So Shape: "J'ai perdu 10 kilos, j'en ai repris 15"

A l’approche des vacances de Pâques, il est parfois tentant de vouloir se débarrasser des petits kilos accumulés en ce début d’année. Le régime So Shape vous propose de mincir facilement, rapidement et surtout sainement! La promesse fait rêver, mais est-ce que ça marche?

La méthode

La marque propose trois cures différentes, allant de 5 à 28 jours. Elle assure une distribution uniquement en ligne, via leur site web. La méthode est relativement simple. Remplacer deux repas par jour (le matin et le soir) par un smart meal. Un smart meal se présente sous la forme d’un berlingot aux couleurs peps. Ce dernier contient une poudre qu’il va falloir mélanger avec de l’eau chaude ou froide, en fonction des goûts.

La particularité du régime So Shape est qu’il touche énormément de jeunes. En effet, les concepteurs ont décidé de communiquer essentiellement, voire uniquement, via les réseaux sociaux. Avec une communication toute en couleur, So Shape séduit. La marque compte déjà plus de 143K (mille) followers sur Instagram et bientôt 128 000 sur Facebook. Ensemble, ils forment la communauté des Shapers.

Des couleurs et du goût

La marque propose aujourd’hui jusqu’à 22 goûts différents. En sucré, on retrouve entre autre les saveurs brownie, caramel beurre salé et stracciatella. Pour les amateurs de salé, velouté de tomate, risotto champignons, pâtes pesto sont au menu et bien d’autres encore. Malgré la diversité de choix, ces derniers ne font pas l’unanimité… Sophie, 20 ans, n’a pas été convaincue. Elle admet avoir ressenti une certaine frustration. "On tourne toujours sur les mêmes goûts parce qu'il n'y en a pas beaucoup de très bons... Du coup, on a quand même envie de mâcher et de manger autre chose."

L'expérience So Shape de Sophie

Sophie a testé le challenge So Shape il y a quelques mois. "J'ai découvert ça via les réseaux sociaux" nous raconte-t-elle. "J'avais une vingtaine de kilos à perdre, donc je me suis dit pourquoi pas ?" Après avoir essayé la cure de 28 jours, Sophie est ravie des résultats : elle a perdu 10kg en moins d’un mois. Malheureusement, la surprise ne fut que de courte durée. "Je me suis dit pourquoi pas en refaire une deuxième ? Et là, j'ai stagné. Je n'ai plus perdu, je n'ai pas repris non plus, j'ai stagné. Et une fois qu'on arrête, on reprend tout. J'ai même repris encore plus que ce que j'avais perdu." Elle ajoute enfin : "J'ai perdu 10kg, j'en ai repris 15."

So shape, mais pas so safe...

Pour se lancer dans ce régime, il faut débourser entre 40 et 180 euros, en fonction de la cure choisie. Un prix qui semble intéressant, à condition que la promesse soit tenue! L’expérience de Sophie est-elle un cas isolé ou doit-on s’attendre aux mêmes résultats? Serge Pieters, diététicien, nous donne son avis sur les valeurs nutritionnelles d’un smart meal. "Un berlingot contient l’équivalent de 200 kcal. (…) N’oublions pas qu’une personne normale a généralement besoin de 2 000 à 2 200 calories par jour. (…) Nous sommes donc dans le cas d’un régime hypocalorique." Il ajoute : "Quand vous n’avez pas assez de calorie, le corps va devoir puiser quelque part." Malheureusement, ce n’est pas dans les graisses qu’il va puiser en premier, mais principalement dans la masse musculaire et osseuse. "Effectivement, la promesse est tenue, vous avez perdu du poids. Mais ce n’est pas perdre du poids qui compte, c’est perdre de la graisse !" lance-t-il.

Ne perdons jamais de vue qu’une perte de poids trop rapide a des conséquences. Serge Pieters conclut : "Quand ils auront fini et recommenceront à manger comme avant, il faudra penser à un autre régime à la mode parce que la reprise de poids est généralement importante après un régime drastique." Nous avons tenté de joindre la marque, sans succès. Après trois jours d'attente, notre message est resté sans réponse.

En résumé, le régime So Shape, ça marche, mais les résultats sont éphémères.

L'article original est à lire sur RTBF INFO...