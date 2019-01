Pour le petit déjeuner, privilégiez le salé

C'est la théorie d’un diététicien, Pierre Van Vlodorp : pour être concentré pendant la journée, il faut déjeuner, certes, mais pas forcément sucré. Pierre Van Vlodorp signale qu’avec les Français, nous sommes les seuls dans le monde à manger sucré le matin alors qu’il faudrait plutôt aller vers un déjeune protéiné... fromage, charcuterie non transformée, etc.

La collation de 10h, pas forcément nécessaire

Il explique que lorsqu'on déjeune sucré, notre taux de sucre augmente bien entendu. Si on a une activité physique qui suit, ce sucre va être consommé par nos muscles. Si on a des étudiants qui vont à l'école, ce taux de sucre va monter dans le sang et alors l'insuline va faire baisser le taux de sucre sanguin, et provoquer une hypoglycémie réactionnelle. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus assez de sucre dans le sang, alors qu'on en a mangé au petit-déjeuner. Donc deux heures après, on a envie de manger à nouveau du sucre, de boire un soda, d'un petit café ou d'un chocolat. Si par exemple un enfant déjeune sucré le matin, il aura envie d'une collation sucrée à 10h. Mais les collations n'ont pas vraiment de sens. Si on a bien déjeuné et non sucré, on n'a pas faim pendant quatre - cinq heures. La collation, c'est uniquement pour "ceux qui déjeunent mal".

Une épidémie de diabétiques suite à une consommation excessive de sucre

Et les adultes subissent la même chose... En Belgique, comme dans le reste du monde, on a une épidémie de diabétiques dû à la consommation excessive de sucre. En Belgique et chez nos amis Français, on aime bien déjeuner sucré... Et c'est culturel. Quand on prend le cas de l'Asie, les enfants reçoivent du riz le matin, du poisson, des algues, un bouillon,... Pour eux, c'est une évidence que le repas le plus complet devrait être le matin. Chez nous, c'est plutôt l'inverse, on mange beaucoup pour aller dormir. Ce qui n'a pas trop de sens...

Chez nous, on pourrait par exemple manger une tartine avec du fromage, ou encore un œuf à la coque. Les charcuteries transformées pleine de sel, ne sont elles pas intéressantes. Si on tient absolument à manger des céréales, les industrielles sont à déconseiller. Actuellement, il y a des flocons de quinoa, des flocons de millet, de sarrasin ou d'avoine, que l'on peut customiser avec un peu d'amandes effilées, des myrtilles, des copeaux de chocolat noir, et se faire un muesli maison. Cela ne fera pas trop monter le taux de sucre sanguin, et on peut alors tenir facilement quatre heures...