Pootsy : une application pour trouver facilement une aide-ménagère

Une fois que l'utilisateur a trouvé son aide ménagère idéale, il a encore besoin de gérer la prestation. Par exemple, si vous partez en vacances et que vous n'avez pas besoin d'aide pendant deux semaines, vous pouvez gérer ça directement dans l'application. Vous pouvez aussi être directement en relation avec l'agence de titres-services grâce à l'application, ce qui est parfois très utile lorsque c'est plus compliqué.

Trois acteurs dans une prestation de titres-services : l'utilisateur, les ménagères et l'agence

Amaury Gérard précise également que dans une prestation de titres-services, il y a trois acteurs différents : l'utilisateur, les ménagères et l'agence. "Nous, on fait le lien entre ces trois acteurs et on leur permet de communiquer plus facilement", renseigne-t-il. "Nous avons deux types de consommateurs : ceux qui passent par Pootsy pour trouver une aide-ménagère, et les clients existants des sociétés des titres-services qui utilisent Pootsy pour gérer leurs prestations".

Disponible partout en Belgique, vous pouvez télécharger l'application sur l'Apple Store ou sur Google Play.

